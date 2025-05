Temu und Shein im Visier Europäische Union plant Zwei-Euro-Abgabe auf Pakete aus Drittstaaten Beitrag teilen Die EU-Kommission will eine Pauschalabgabe von bis zu zwei Euro auf Pakete aus Nicht-EU-Ländern erheben. Offizieller Grund sind die stark gestiegenen Überwachungskosten. Täglich erreichen rund zwölf Millionen Pakete die EU. Mittwoch, 21. Mai 2025, 07:42 Uhr Theresa Kalmer (mit dpa)

Die Zahl der Pakete, die aus Drittstaaten in die EU geliefert werden, ist in der Vergangenheit stark gestiegen – was den Zoll belastet. Nun gibt es mehr Details, wie Brüssel darauf reagieren will. Bildquelle: Getty Images