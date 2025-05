Ernährungstrend Jeder vierte Deutsche lehnt Spargel ab Beitrag teilen Die Beliebtheit von Spargel in Deutschland nimmt ab. Besonders die Generation Z wendet sich von dem Gemüse ab – 42 Prozent der 18- bis 24-Jährigen mögen es nicht. Dennoch bleibt Spargel die flächenmäßig bedeutendste Gemüsesorte in Deutschland. Montag, 12. Mai 2025, 06:25 Uhr Theresa Kalmer (mit dpa)

Für manche eine Schock-Umfrage mitten in der Saison: Das Stangengemüse verliert an Popularität in der Bevölkerung. Bildquelle: VSSE e.V./Christoph Göckel