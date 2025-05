Verbraucherumfrage - Akzeptanz für Fleisch aus dem 3D-Drucker steigt

Norwegen/USA

Elopak steigert Umsatz auf Rekordniveau

Der Verpackungshersteller Elopak hat im ersten Quartal 2025 erstmals mehr als 300 Millionen Euro Umsatz erzielt. Das Geschäft in Amerika wuchs dabei besonders stark. In Arkansas nimmt das Unternehmen ein neues Werk in Betrieb.