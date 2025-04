Verbraucherstudie - Lebensmittel locken 42 Prozent der Kunden in Drogeriemärkte

Wenn es um die Wahl der Einkaufsstätte für Lebensmittel im Drogeriemarkt geht, dann bevorzugen die Deutschen das stationäre Filialangebot von dm. Bildquelle: dm/LP-Archiv

Der Lebensmittelkauf in Drogeriemärkten gewinnt weiter an Bedeutung. 42 Prozent der Kunden besuchen Drogeriemärkte hauptsächlich wegen des Lebensmittelangebots, wie eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens Mafowerk ergab. Das Angebot an Lebensmitteln hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Umsatzfaktor entwickelt.

Besonders jüngere Kunden bis 39 Jahre kommen gezielt wegen der Lebensmittel in die Drogeriemärkte, teilte Mafowerk mit. Die übrigen 58 Prozent der Kunden nehmen Lebensmittel als Nebenkauf zu klassischen Drogerieartikeln mit. Nicht mehr nur kleine, spezialisierte Hersteller und Start-ups aus dem Biobereich interessieren sich für diesen Absatzkanal, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Die Studie zeigt zudem eine hohe Einkaufsfrequenz: Jeder zweite Drogeriemarktkunde kauft ein- bis dreimal pro Monat Lebensmittel in den Märkten. 28 Prozent der Befragten kaufen einmal pro Woche Lebensmittel, 9 Prozent sogar mehrmals wöchentlich. Die Kunden schätzen nach eigenen Angaben vor allem die bessere Qualität zu günstigen Preisen. Auch exklusive Produkte, die es nur im Drogeriemarkt gibt, sowie die große Auswahl an Bio-Produkten locken die Verbraucher an.

Tee führt Verkaufsrangliste an

Tee ist nach den Studienergebnissen die beliebteste Lebensmittelkategorie in Drogeriemärkten. 64 Prozent der Befragten haben bereits mindestens einmal Tee in einem Drogeriemarkt gekauft. Auf den weiteren Plätzen folgen Müsliriegel und Süßwaren. Das Sortiment wächst dabei kontinuierlich, wie Mafowerk mitteilte.

Die Entwicklung zeigt nach oben: 82 Prozent der Befragten kaufen im Vergleich zum Vorjahr gleich viel oder mehr Lebensmittel in Drogeriemärkten. Für die repräsentative Studie befragte Mafowerk im Februar 2025 insgesamt 1.000 Verbraucher, die Lebensmittel in Drogeriemärkten kaufen. Die Befragung erfolgte online und untersuchte das Einkaufsverhalten sowie die Einstellungen der Konsumenten.