Lebensmittelhandel - Edeka steigert Umsatz auf 75 Milliarden Euro

Edeka hat für 2024 ein deutliches Umsatzplus gemeldet. Bildquelle: Edeka

Der Edeka-Verbund hat im Jahr 2024 einen Rekordumsatz von 75,3 Milliarden Euro erzielt. Dies entspricht einem Plus von 6,5 Prozent oder 4,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte das Unternehmen mit.

Rund 13 Millionen Kunden pro Tag

Die rund 3.200 selbstständigen Kaufleute des genossenschaftlichen Handelsunternehmens steigerten ihre Umsätze um 3,9 Prozent auf 40,8 Milliarden Euro. Der zum Verbund gehörende Discounter Netto legte um 2,7 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro zu. Angaben zum Gewinn machte Edeka nicht.

Der Verbund betreibt insgesamt knapp 10.900 Lebensmittelmärkte, darunter rund 4.400 Netto-Filialen. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 2.300 auf 413.000 Mitarbeiter. Die Zahl der Auszubildenden blieb Ende 2024 mit 19.240 konstant. Nach eigenen Angaben betreut der Verbund täglich rund 13 Millionen Kunden.

Fast drei Milliarden Euro investiert

„Wir haben im vergangenen Jahr eine Rekordsumme von 2,9 Milliarden Euro in Infrastruktur, Digitalisierung und Nachhaltigkeit investiert“, teilte der Vorstandsvorsitzende der Edeka Zentrale, Markus Mosa, mit. Der Verbund will seine Treibhausgasemissionen bis 2045 um 90 Prozent im Vergleich zu 2022 reduzieren.

Das Anfang 2025 gestartete Bonusprogramm Payback entwickelt sich nach Unternehmensangaben positiv. „Alle Kennzahlen sind positiv, liegen über unseren Erwartungen und bestätigen den Schritt, mit Payback in die Zukunft zu gehen“, so Mosa. Allein im Januar habe der Verbund mehr Payback-Nutzer in seinen Märkten verzeichnet als zuvor mit der Deutschlandcard in einem ganzen Jahr.