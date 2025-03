Nachhaltiger Einzelhandel - Rewe baut Supermarkt mit Berlins größter Dachfarm

In Berlin-Lankwitz entsteht ein Rewe-Markt in Holzbauweise mit integrierter Dachfarm. Das Berliner Unternehmen ECF Farmsystems will dort künftig jährlich mehr als 900.000 Salatmischungen produzieren. Der Neubau soll als Muster für weitere Filialen des Handelskonzerns dienen.

Der neue Markt in Berlin erhält eine Verkaufsfläche von 2.150 Quadratmetern. 42 Holzstützen sollen für eine Gewölbestruktur im Inneren sorgen. Bildquelle: Rewe Group

Rewe hat in Berlin-Lankwitz mit dem Bau seines zweiten Supermarkts mit integrierter Dachfarm begonnen. Auf dem Dach des Marktes in der Malteser Straße will das Berliner Unternehmen ECF Farmsystems künftig auf 2.760 Quadratmetern jährlich mehr als 900.000 Salatmischungen produzieren. Das teilte Rewe mit. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Bis zu 700 Supermärkte werden beliefert

Die Dachfarm soll nach Unternehmensangaben die größte in Berlin werden. ECF Farmsystems will von dort aus bis zu 700 Supermärkte in der Hauptstadtregion und darüber hinaus beliefern. Der Anbau erfolgt in einem hydroponischen System ohne Erde und wird vollautomatisch gesteuert.

„Durch die Nutzung von Dachflächen sowie von Sonnenlicht, Abwärme, Regenwasser und bestehenden Logistikrouten sparen wir nicht nur wertvolle Ressourcen – wir vermeiden sogar CO₂-Emissionen.“ Das erklärte ECF-Geschäftsführer Nicolas Leschke. Das Unternehmen produziert bereits sieben Kilometer entfernt auf dem Gelände der Berliner Malzfabrik Basilikum für Rewe.

Rewe verbaut mehr als 1.100 Kubikmeter Holz

Der Supermarkt selbst wird in Holzbauweise errichtet. Rewe will in dem Gebäude mehr als 1.100 Kubikmeter Holz verbauen. Das entspricht nach Unternehmensangaben etwa dem zweieinhalbfachen der Holzmenge, die in bisherigen Rewe-Märkten verwendet wurde. Das Material soll über 700 Tonnen Kohlendioxid speichern.

„Holz ist das Kernelement unseres Supermarkts der Zukunft. Wir binden damit viele hunderte Tonnen CO₂. Und wir schließen den Baukreislauf“, so Rewe-Vorstand Peter Maly. Das verwendete Holz soll sich nach einem Rückbau wiederverwenden lassen.

Rewe plant umfangreiche Ausstattung des Marktes

Der neue Markt erhält eine Verkaufsfläche von 2.150 Quadratmetern bei einer Deckenhöhe von sieben Metern. 42 Holzstützen sollen für eine Gewölbestruktur im Inneren sorgen. Rewe will dort mehr als 20.000 verschiedene Produkte anbieten, darunter einen hohen Anteil an frischen Lebensmitteln. Geplant sind zudem eine Salatbar, Bedientheken und ein Bäcker mit Sonnenterrasse.

Neben der Dachfarm plant das Unternehmen eine Photovoltaikanlage mit etwa 200 Modulen sowie ein Gründach. Der Markt soll über 90 begrünte Parkplätze mit E-Ladesäulen sowie Stellplätze für Fahrräder und Lastenräder verfügen.

Weitere Märkte dieser Art in Deutschland geplant

Der erste Rewe-Markt mit Dachfarm hatte im Mai 2021 in Wiesbaden eröffnet. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben weitere Märkte dieser Art in Deutschland. Der neue Markt in Berlin-Lankwitz soll als Muster für künftige Filialen dienen. „Schrittweise werden wir bei Neubauten auf diese Holzbauweise setzen, wobei die Dachnutzung variieren wird“, teilte Klaus Wiens, Funktionsbereichsleiter Filialbau bei Rewe, mit.