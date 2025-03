Online-Lebensmittelhandel Wolt und Knuspr starten Lieferpartnerschaft in Berlin

Rund 15.000 Knuspr-Produkte sind auf der Wolt-Plattform und per App bestellbar. Bildquelle: Wolt

Der Lieferdienst Wolt und der Online-Supermarkt Knuspr haben eine Kooperation für den Großraum Berlin gestartet. Wolt-Kunden können ab sofort rund 15.000 Produkte aus dem Knuspr-Sortiment über die Wolt-Plattform bestellen. Das teilte Wolt mit. Die Partnerschaft verbindet nach Unternehmensangaben Knusprs hochautomatisierte Logistik mit dem Einkaufserlebnis von Wolt.

Liefergebiet umfasst 236 Postleitzahlgebiete

Die Bestellungen sind ab einem Mindestwert von 39 Euro möglich. Ab einem Bestellwert von 79 Euro ist die Bestellung kostenlos. Für Wolt+ Abonnenten entfallen die Lieferkosten bereits ab einem Bestellwert von 69,99 Euro, wie Wolt bekannt gab. Knuspr liefert die Bestellungen innerhalb von drei Stunden in einstündigen Lieferzeitfenstern aus. Da die Lieferung ohne Gewichtsbeschränkung erfolgt, können auch größere Einkäufe bestellt werden.

Das Liefergebiet umfasst nach Angaben von Wolt 236 Postleitzahlgebiete im Berliner Stadtgebiet und in Teilen Brandenburgs. Die Bestellungen werden im Knuspr-Logistikzentrum in Berlin Schönefeld zusammengestellt. Knuspr liefert die Waren in speziell ausgerüsteten Fahrzeugen aus, die eine durchgehende Kühlkette sicherstellen. „Gemeinsam mit Wolt setzen wir neue Maßstäbe für den digitalen Lebensmitteleinkauf“, erklärte Olin Novák, VP Markets bei der Rohlik Group, zu der Knuspr gehört.

Knuspr setzt auf regionale Produkte und große Auswahl

Das Sortiment von Knuspr ist nach eigenen Angaben etwa dreimal so groß wie das eines typischen städtischen Supermarkts. Der Online-Supermarkt bezieht die Produkte überwiegend direkt von Herstellern sowie von mehr als 150 lokalen Landwirten und Produzenten.

Das Angebot umfasst frische, gekühlte und gefrorene Waren, Bio-Produkte, lokale Spezialitäten, Getränke sowie Drogerie- und Haushaltsartikel. In der Haupternte-Saison stammen bis zu 80 Prozent des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten, so das Unternehmen.

Ausweitung der Kooperation ist bereits geplant

„Mit Knuspr haben wir einen Partner gewonnen, der unsere Vision teilt, hochwertige, regionale Produkte flexibel und zu attraktiven Preisen anzubieten“, freute sich Wolt-Deutschland-Retail-Chef Bassel Soukar. Eine Ausweitung der Kooperation auf die weiteren Knuspr-Liefergebiete im Großraum München und dem Rhein-Main-Gebiet ist den Angaben zufolge bereits geplant.

Knuspr gehört zur tschechischen Rohlik Group, die neben Deutschland auch in der Tschechischen Republik, Ungarn, Rumänien und Österreich aktiv ist.