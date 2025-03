Lieferbeziehungen - Schwarz-Rot will Ombudsperson gegen unlautere Handelspraktiken

Faire Preise für Erzeuger, dafür soll die UTP-Richtlinie der EU sorgen. Die wahrscheinliche neue Bundesregierung aus Union und SPD unterstützt eine Novelle der Regulierung. Bildquelle: Getty Images

Union und SPD sehen offenbar Nachbesserungsbedarf bei den Regeln gegen unfaire Handelspraktiken. In einem Verhandlungspapier der Koalitionäre in spe, das der Lebensmittel Praxis vorliegt, heißt es: „Wir unterstützen die Evaluierung und die Überarbeitung der Umsetzung der EU-Richtlinie über unfaire Handelspraktiken, um einen Wettbewerb mit fairen Erzeugerpreisen im Lebensmittelmarkt zu ermöglichen.“ Weiter schreiben die künftigen Regierungspartner: „Wir führen eine unabhängige und weisungsfreie Ombudsperson ein.“

Die UTP-Richtlinie war im April 2019 von der EU-Kommission erlassen worden. Die nationalen Gesetzgeber waren aufgerufen, diese Richtlinie in nationales Recht umzuwandeln. In Deutschland geschah dies durch das Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz (AgrarOLkG), das am 9. Juni 2021 in Kraft trat. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist für die Durchsetzung zuständig. Bereits die abgewählte Ampelregierung hatte das AgrarOLkG im Sommer vergangenen Jahres erstmals novelliert. Brüssel will zudem die zugrundeliegende UTP-Richtlinie in diesem Jahr evaluieren und überarbeiten.

BVLH bezweifelt Wirksamkeit der Gesetzgebung

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) kommentierte die Pläne wie folgt: „Deutschland hat bereits eine Evaluierung und Novelle des Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz vollzogen. Diese Regulierung hat die konkrete ökonomische Situation der Landwirte nachweislich nicht verbessert.“ Daher sei auch von der europäischen Novelle nicht viel zu erwarten. „Statt dysfunktionaler Eingriffe in die Lebensmittelkette sollte die Politik Landwirte konkret entlasten und bei Aspekten wie Tierwohl fördern. Nur so gelangt wirklich mehr Geld auf die Höfe“, hieß es seitens des Verbands.

Die BLE erhielt im Jahr 2023 elf Beschwerden über unlautere Handelspraktiken in der Agrar- und Ernährungsbranche. Zwei dieser Beschwerden reichten Verbände im Auftrag betroffener Mitgliedsunternehmen ein, wie die Behörde in ihrem Jahresbericht 2023 mitteilte.

Fünf Verfahren 2023 wegen verbotener Handelspraktiken

Die BLE leitete im Jahr 2023 fünf Verfahren wegen verbotener Handelspraktiken ein. Vier Verfahren nach dem Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz (AgrarOLkG) schloss die BLE 2023 ab. In keinem dieser Fälle stellte die Behörde einen Verstoß gegen die Verbote unlauterer Handelspraktiken fest. In zwei Verfahren erreichte die BLE allerdings, dass die Abnehmer die Anliegen der Lieferanten aufnahmen und die bemängelte Vorgehensweise behoben.

„Die Mehrheit der befragten Marktteilnehmer kennt die BLE als UTP-Durchsetzungsbehörde und nimmt ihre Arbeit als insgesamt positiv wahr“, zitierte die Behörde ihre Präsidentin Margareta Büning-Fesel in der Mitteilung. Ein im November 2023 veröffentlichter Evaluationsbericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bestätigte nach Angaben der BLE die grundsätzliche Wirksamkeit der Verbote unlauterer Handelspraktiken.

Zwist zwischen Edeka und BLE wegen langer Zahlungsziele

Für Schlagzeilen sorgte vor wenigen Monaten ein Streit zwischen der BLE und der Edeka. Die Behörde hatte dem Handelsriesen „überlange Zahlungsziele“ für Milchprodukte untersagt. Edeka ging gegen diese Entscheidung juristisch vor – nun muss das Düsseldorfer Oberlandesgericht entscheiden.

Angesprochen auf unfaire Handelspraktiken sagte BVLH-Präsident Björn Fromm im Interview mit der Lebensmittel Praxis: „Diese Vorwürfe treffen uns nur sehr vereinzelt. Bei unzähligen Einkaufstransaktionen jährlich sind die öffentlich diskutierten Fälle meist Einzelfälle, die von Einzelnen medienwirksam hervorgehoben werden, um von eigenen unfairen Industriepraktiken abzulenken.“ Der Handel setze seinen Fokus zunehmend auf regionale Wertschöpfung und unterstütze damit kleinere und mittelständische Lieferanten partnerschaftlich und vertrauensvoll.

