Spatenstich an der Hollefeldstraße in Emsdetten: Heike und Guido Schürkötter leiten den Verwaltungsneubau ein. Bildquelle: Salvus Mineralbrunnen

Der Mineralbrunnen Salvus hat seinen Absatz 2024 um 5,9 Prozent gesteigert. Das Unternehmen profitierte besonders von der Marke Töftes. Für weiteres Wachstum investiert der Getränkehersteller mit Sitz in Emsdetten in einen neuen PET-Füller und ein Verwaltungsgebäude. „Die kontinuierliche Verbesserung unserer Markenpräsenz und das Vertrauen unserer Kunden in regionale Produkte spiegeln sich deutlich in diesen Zahlen wider“, erklärte Geschäftsführerin Heike Schürkötter.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen neuen PET-Füller in Betrieb genommen. Die Investition soll die Produktionskapazitäten erweitern und die Produktqualität sowie Effizienz steigern.

Salvus Mineralbrunnen hat zudem in der vergangenen Woche mit dem Bau einer neuen Verwaltung begonnen. Der Neubau soll nach Unternehmensangaben ein modernes Arbeitsumfeld für die wachsende Mitarbeiterzahl schaffen. Das Gebäude werde mit einer Wärmepumpe ausgestattet und sei unter Nachhaltigkeitsaspekten geplant worden.

Für das laufende Jahr plant das Unternehmen weitere Investitionen in Technik, Gebäude und Personal. „Mit einer starken internen Struktur, einer klaren Strategie und der Unterstützung unserer Kunden und Partner werden wir auch in diesem Jahr erfolgreich am Markt agieren“, zitierte das Unternehmen Geschäftsführerin Schürkötter.