Google-Suchpraktiken - HDE unterstützt Untersuchung der Europäischen Union

Niederlande

Vivera kauft The Vegetarian Butcher von Unilever

Der niederländische Hersteller Vivera übernimmt die Marke The Vegetarian Butcher von Unilever. Die Unternehmen ergänzen sich in ihren Vertriebskanälen: Vivera ist stark im Einzelhandel, The Vegetarian Butcher zusätzlich im Foodservice-Bereich.