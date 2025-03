Store Book 2025 - Ladenbau-Verband stellt 53 innovative Handelskonzepte vor

Moderner Ladenbau im Fokus: Neue Konzepte schaffen Aufenthaltsqualität und Einkaufserlebnis. Bildquelle: Linde Ladenbau, Umdasch Shopfitting, Wanzl, Interstore Design/ Schweitzer Project

Der Deutsche Ladenbau Verband hat die zwölfte Ausgabe seines Jahrbuchs Store Book veröffentlicht. Die Publikation stellt 53 ausgewählte Ladenbau-Projekte vor, die aus mehr als 160 Einreichungen ausgewählt wurden. Das teilte der Verband mit.

Von Sanitätshäusern bis zu Gaming-Arenen

Die vorgestellten Konzepte reichen von Sanitätshäusern bis zu Gaming-Arenen. So greift etwa der Penny-Markt in Berlin mit seinem Underground-Konzept die Atmosphäre eines U-Bahnhofs auf. In Hamburg inszeniert Mousesports E-Sport in einer eigenen Arena als Event, teilte der Verband mit.

Einige Händler setzen nach Angaben des Verbands gezielt auf neue Aufenthaltsqualität in ihren Geschäften. Das Modehaus Henschel aus Darmstadt verzichtet demnach bewusst auf einen Onlineshop und konzentriert sich stattdessen auf das Kundenerlebnis im Laden. Auch der Servicepunkt der „Süddeutschen Zeitung“ bei Ludwig Beck in München setzt auf persönlichen Austausch vor Ort.

Die Publikation enthält zudem Fachbeiträge und Interviews mit Branchenexperten. So erläutert Hannes Bäuerle, Managing Director D-A-CH von Material Bank, laut der Mitteilung die Rolle des Leichtbaus für die Bauwende und die daraus entstehenden Chancen für den Handel.