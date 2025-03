Produktwettbewerb gestartet - Lidl sucht innovative vegane Käse-Alternative

Geschmack und Textur müssen beim veganen Käse stimmen: Proveg Incubator wählt die zehn vielversprechendsten Bewerbungen aus, aus denen eine Jury den Sieger kürt. Bildquelle: Getty Images

Lidl Deutschland sucht gemeinsam mit Proveg Incubator nach der besten veganen Käse-Alternative. Der Lebensmitteleinzelhändler hat einen europaweiten Wettbewerb für Start-ups ausgeschrieben, der vom 18. März bis zum 27. April läuft.

Der Produktart sind keine Grenzen gesetzt

Start-ups mit EU-zugelassenen Käse-Alternativen sowie Jungunternehmer mit innovativen Technologien oder Zutaten zur Herstellung solcher Produkte können teilnehmen. Eine Jury, der neben Vertretern von Lidl und Proveg Incubator auch Godo Röben als bekannter Experte für alternative Proteine angehört, wird den Sieger auswählen.

Dabei sollte die Technologie beziehungsweise die Zutat marktfähig sein oder kurz davor stehen. Der Produktart sind keine Grenzen gesetzt: von Hart- über Scheiben- bis hin zu Weichkäse-Alternativen ist alles möglich. Anhand von Kriterien wie Geschmack und Textur wählt ProVeg Incubator die zehn vielversprechendsten Bewerbungen aus, aus denen eine Jury den Sieger kürt.

Lidl plant Sortimentserweiterung mit Gewinnerprodukt

Lidl will das Gewinnerprodukt für mindestens drei Monate unter der Eigenmarke Vemondo in das Sortiment aufnehmen. „Eine Käse-Alternative mit Geschmack und in ansprechender Optik: Dafür braucht es innovative Ideen, die wir mit dem Wettbewerb entdecken und honorieren wollen“, erklärte Christoph Graf, Geschäftsleitungsmitglied der Lidl Dienstleistung.

Der Wettbewerb gehört zu einer langfristigen Partnerschaft zwischen Lidl Deutschland und Proveg Deutschland, die Anfang des Jahres begann. Beide Unternehmen wollen das pflanzliche Sortiment ausbauen und weiterentwickeln.

Discounter verfolgt eine ambitionierte Proteinstrategie

Lidl verfolgt eine Proteinstrategie mit dem Ziel, bis 2030 den Anteil pflanzenbasierter Eiweißquellen im Sortiment auf 20 Prozent und den Anteil alternativer Molkereiprodukte auf zehn Prozent zu steigern.

Im Oktober 2023 startete Lidl Deutschland eine Preisoffensive. Das Unternehmen glich die Preise fast aller Produkte der veganen Eigenmarke Vemondo an die ihrer tierischen Pendants an. Nach eigenen Angaben stieg der Verkauf veganer Artikel seitdem um über 30 Prozent. Aktuell bietet Lidl über das Jahr verteilt rund 1000 mit dem V-Label gekennzeichnete vegane Artikel an.