Versorgungsengpass - Eierknappheit treibt Großhandelspreise auf Rekordniveau

Der deutsche Eiermarkt steckt in einer Krise. Die Vogelgrippe und reduzierte Bestände haben die Großhandelspreise auf ein Allzeithoch getrieben. Trotz der angespannten Lage soll die Versorgung zu Ostern gesichert sein.

Noch sieben Wochen bis Ostern – und es werden weniger Eier produziert als nachgefragt. Das liegt unter anderem an der Vogelgrippe. Bildquelle: Getty Images

Der Eiermarkt in Deutschland steckt in einer Versorgungskrise. „Eier sind aktuell knapp“, teilte der Präsident des Bundesverbands Ei, Hans-Peter Goldnick, mit. Die Großhandelspreise haben ein Allzeithoch erreicht. Für 100 weiße Eier der Gewichtsklasse M in der untersten Haltungsform müssen Händler derzeit 17,63 Euro zahlen. Die Eier im Großhandel sind damit mittlerweile teurer als im Supermarkt.

Vielfältige Gründe für die Knappheit

Die Gründe für die Knappheit sind vielfältig. Wegen der Vogelgrippe mussten Landwirte zuletzt immer wieder Legehennen-Bestände töten, insbesondere in Norddeutschland. Bis neue Hennen die entstandenen Lücken füllen können, vergehen laut dem Landesbauernverband Baden-Württemberg sieben bis acht Monate.

Auch Vogelgrippe-Fälle in Italien und den USA sowie ein umweltpolitisch motivierter Abbau des Hühnerbestands in den Niederlanden verschärfen die Situation. Hinzu kommt, dass die Produktionskapazitäten nach Weihnachten traditionell heruntergefahren werden, um ältere Hennen durch Jungtiere zu ersetzen. Das erläuterte Jürgen Maurer, Vizepräsident des Landesbauernverbands Baden-Württemberg.

Pro-Kopf-Verbrauch auf 244 Eier gestiegen

Deutschland kann sich nicht selbst komplett mit Eiern versorgen. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums stammten vor zwei Jahren 73 Prozent der in Deutschland verbrauchten Eier aus heimischer Produktion. Gleichzeitig steigt die Nachfrage.

Der Pro-Kopf-Verbrauch lag 2024 bei 244 Eiern - acht Eier mehr als im Vorjahr. „Eier haben ihr Image verändert“, erklärte Goldnick. Viele Menschen hätten Eier als Quelle tierischen Eiweißes mit vergleichsweise guter CO₂-Bilanz wiederentdeckt.

Bauernverband gibt Entwarnung für Ostergeschäft

Für Verbraucher dürften die hohen Großhandelspreise vorerst keine Folgen haben. Die Verträge zwischen Händlern und Eier-Produzenten laufen in der Regel ein Jahr und werden normalerweise im August geschlossen, wie Goldnick mitteilte. Preiserhöhungen seien deshalb frühestens im Herbst möglich. Für das Osterfest rechnet der Verbandspräsident mit einer ausreichenden Versorgung: „Wir werden zu Ostern genügend Eier haben.“ Allerdings könne es bei bestimmten Sortierungen zu Engpässen kommen, etwa bei Bio-Eiern oder bestimmten Größen.

Der Landesbauernverband empfiehlt Verbrauchern, sie sollten Ostereier frühzeitig kaufen. Bei richtiger Lagerung halten sich Eier mehrere Wochen. Vor dem Osterfest steigt die Nachfrage besonders stark an, da auch die Färbereien große Mengen Eier kaufen.