Tiefkühl-Lieferdienst - Eismann hält Umsatz stabil und plant Wachstum

Unterwegs zu mehr Wachstum: Das Unternehmen Eismann will 2025 präsenter und erfolgreicher werden. Bildquelle: Eismann

Im Geschäftsjahr 2024 hat es der Tiefkühl-Lieferdienst Eismann auf einen Umsatz von rund 194 Millionen Euro gebracht. Dies teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz blieb damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Deutlicher Umsatzzuwachs im LEH

Im Lebensmitteleinzelhandel steigerte Eismann 2024 den Umsatz um fast 30 Prozent. Das Unternehmen verkauft nach eigenen Angaben seine Produkte bei mehr als 1.200 stationären Händlern, darunter Edeka- und Rewe-Märkte.

Um die Markenbekanntheit weiter zu steigern, setzt Eismann auch in diesem Jahr auf innovative Maßnahmen. Dazu gehört zum Beispiel eine Aktion für Unternehmen: Diese können bei Eismann Kühltruhen bestellen, die regelmäßig mit Eiscreme befüllt werden und so ihren Mitarbeitern eine kleine Erfrischung bieten. Zudem soll eine Kooperation mit dem Deutschen Minigolfverband für noch mehr Sichtbarkeit sorgen.

Zusammenarbeit mit Starkoch Johann Lafer

„Unsere Kunden schätzen nicht nur die persönliche Beratung und den Service unserer Verkaufsfahrer, sondern vor allem die hohe Qualität unserer Produkte“, erklärte Geschäftsführer Elmar Westermeyer. Ferner setzt Eismann weiterhin auf Innovationen: So arbeitet das Unternehmen auch in Zukunft mit dem renommierten Genussberater und Starkoch Johann Lafer zusammen. Darüber hinaus wurde das Sortiment um Bio-Produkte und vegane Alternativen erweitert, um auch in Zukunft neue Akzente zu setzen.

Das Unternehmen investiert intensiv in die Rekrutierung neuer Handelsvertreter und in die Gewinnung neuer Kunden. Durch gezielte Kampagnen, Wettbewerbe und Aktionen möchte Eismann 2025 den Kundenstamm erweitern und bestehende Kunden noch stärker an das Unternehmen binden.

Das in Mettmann ansässige Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 800 selbstständige Handelsvertreter und mehr als 450 Mitarbeiter. Eismann vertreibt seine Produkte im Direktvertrieb, über einen Onlineshop und per Katalog.