HDE-Konsumbarometer - Verbraucherstimmung in Deutschland stagniert weiter

Großbritannien

Morrisons verstärkt Führungsteam mit drei Managern

Der britische Lebensmittelhändler Morrisons holt drei erfahrene Manager von Lidl, Asda und Carrefour in sein Führungsteam. Matt Heslop wird Director of Convenience and Wholesale, Matt McLellan übernimmt als Group Data and Media Director, und Bruno Lebon wird als Group Trading Director für Non-Food tätig. Die Neubesetzungen fallen in eine Phase des Wachstums mit einem Umsatzplus von 4,9 Prozent im vierten Quartal.