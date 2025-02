Statistisches Bundesamt Reallöhne steigen 2024 so stark wie zuletzt 2008

Die Reallöhne in Deutschland sind 2024 so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 2008. Mit einem Plus von 6,9 Prozent verzeichnete die IT-Branche den stärksten Nominallohnanstieg. Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen verringerte sich auf 16 Prozent.