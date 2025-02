Lebensmittel-Lieferdienst - Wolt eröffnet Online-Supermarkt in Frankfurt

Das finnische Unternehmen Wolt ist seit dem Jahr 2020 in Deutschland aktiv. Bildquelle: Jonathan Hefner

Der Lieferdienst Wolt hat in Frankfurt seinen sechsten deutschen Wolt Market eröffnet. Der Online-Supermarkt bietet mehr als 5.000 Produkte an, wie das Unternehmen mitteilte. Kunden können demnach die Waren innerhalb von etwa 35 Minuten geliefert bekommen oder im Geschäft abholen.

Der neue Standort befindet sich im Stadtteil Ostend an der Hanauer Landstraße 60. Von dort aus beliefert Wolt zwölf Stadtteile, darunter die Innenstadt, Sachsenhausen-Nord und Bornheim. Das Sortiment umfasst nach Unternehmensangaben Tiefkühl- und Frischwaren, Backwaren, Haushaltsartikel, Kosmetik sowie Spiel- und Schreibwaren. Zum Start bietet der Lieferdienst kostenlose Lieferungen und Rabatte auf 500 Produkte an.

Wolt Market ist der eigene Online-Supermarkt des Lieferdienstes. Bislang betreibt das Unternehmen in Deutschland fünf weitere Standorte in Berlin und Hamburg. „Online Lebensmittel zu bestellen, gehört für immer mehr Menschen zum Alltag dazu“, sagte Robert Köbsch, der für Wolt Market in Deutschland verantwortlich ist, laut der Mitteilung.

Der Lieferdienst Wolt wurde 2014 in Helsinki gegründet und ist seit 2020 in Deutschland aktiv. Das Unternehmen gehört seit 2022 zum US-Konzern Doordash. In Deutschland ist Wolt nach eigenen Angaben mittlerweile in 59 Städten verfügbar. Neben dem eigenen Online-Supermarkt vermittelt das Unternehmen auch Bestellungen von Restaurants, Bäckereien und Einzelhändlern.