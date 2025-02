Lebensmittel-Lieferservice - Lieferando bringt Wein von Rewe-Tochter nach Hause

Lieferando erweitert sein Angebot um Weine und Snacks von Weinfreunde.de. Die Rewe-Tochter bietet über die Bestellplattform mehr als 100 Produkte an. Die Lieferung erfolgt in 45 deutschen Städten innerhalb von 35 Minuten.

Die Rewe-Tochter Weinfreunde.de ist ab sofort mit Wein, Käse und Snacks auf Lieferando zu finden. Bildquelle: Lieferando

Lieferando und Rewe haben ihre Partnerschaft ausgebaut. Die Bestellplattform bietet ab sofort auch das Sortiment des Rewe-Onlineshops Weinfreunde.de an, wie Lieferando mitteilte. Die Kunden können mehr als 100 Produkte bestellen, darunter Rot-, Weiß-, Rosé- und Schaumweine sowie Käse und andere Snacks.

Die Lieferung erfolgt den Angaben zufolge innerhalb von 35 Minuten. An Werktagen liefert Lieferando in der Regel bis 23 Uhr aus, am Wochenende bis Mitternacht. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro, die Liefergebühr beginnt bei 2,49 Euro und variiert je nach Entfernung. Die Auslieferung übernimmt das Partnernetzwerk aus Warenlagern.

„Die Kooperation mit Lieferando als führende Essensbestellplattform ermöglicht Weinfreunde.de den Zugang zum Expresssegment des eFood-Marktes und zu einer weiteren attraktiven Zielgruppe“, erklärte Clemens Uwe Bauer, Geschäftsleiter E-Commerce Rewe Markt, in der Mitteilung.

Das Angebot ist in 45 deutschen Städten verfügbar, darunter Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main. Weinfreunde.de ist eine Tochtergesellschaft der Rewe-Gruppe und bietet nach eigenen Angaben insgesamt rund 800 verschiedene Weine an.