Wechsel von Delivery Hero - Wolt beruft Hadi Zaklouta zum Deutschland-Chef

Hadi Zaklouta (Foto) übernimmt ab März die Führung des Lieferdienstes Wolt in Deutschland. Der Manager wechselt vom Konkurrenten Delivery Hero. Wolt will sein Geschäft hierzulande ausbauen und setzt dabei auf Zazkloutas Branchenerfahrung.

Wolt beruft Hadi Zaklouta zum neuen Deutschland-Chef. Zaklouta wechselt von einem Konkurrenten zu Wolt. Bildquelle: Viktor Strasse

Der Lieferdienst Wolt bekommt einen neuen Chef in Deutschland. Hadi Zaklouta übernimmt ab 5. März die Position des General Managers, wie das Unternehmen mitteilte. Er folgt auf Oksana Lukyanenko, die den Lieferdienst mehr als drei Jahre führte und das Unternehmen nach Angaben von Wolt auf eigenen Wunsch verlässt.

Zaklouta wechselt von einem Konkurrenten zu Wolt. Bei Delivery Hero trieb er als Senior Director die Expansion im Nahen Osten und in Nordafrika voran. Zuletzt verantwortete er dort als Senior Director Q-Commerce die weltweite Einführung des Lebensmittel- und Einzelhandelsgeschäfts. Seine Karriere begann Zaklouta bei der Boston Consulting Group. Zudem gründete er ein Online-Portal für orientalische Lebensmittel in Deutschland mit.

„Deutschland ist ein wichtiger Markt für Wolt weltweit“, erklärte Lior Eshkol, Global Markets Leaderin bei Wolt, in der Mitteilung. Das Unternehmen stehe in Deutschland noch am Anfang. „Mit Hadi gewinnen wir einen Entrepreneur und Leader mit Weitsicht und umfassendem Branchenwissen“, ergänzte Eshkol.

Wolt liefert in 59 deutschen Städten

Wolt startete 2020 in Deutschland und liefert mittlerweile in 59 Städten. Das Unternehmen entwickelte sich nach eigenen Angaben von einer Bestellplattform für Restaurants zu einer App für verschiedene Produkte. Neben Restaurants, Bäckereien und Cafés bietet Wolt auch Lebensmittel von Edeka-Händlern und anderen Supermärkten an. Hinzu kommen Produkte von Einzelhändlern wie Lush, Butlers, Fressnapf und Alnatura.

Der finnische Lieferdienst gehört seit 2022 zu Doordash. Das Unternehmen wurde 2014 in Helsinki gegründet und ist in mehr als 30 Ländern aktiv. Wolt bietet seinen Kunden unter anderem ein Abo-Modell an. Die Abonnenten erhalten exklusive Rabatte und zahlen keine Liefergebühr.