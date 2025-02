Neues Esskultur-Bündnis - Gastronomen suchen Schulterschuss auch mit dem Handel

Großbritannien/Schottland

Deans of Huntly kauft Shortbread-Rivalen Duncans

Der schottische Gebäckhersteller Deans of Huntly hat seinen Konkurrenten Duncans of Deeside übernommen. Die Unternehmen rechnen mit einem Gesamtumsatz von 20 Millionen Pfund. Am Deans-Standort in Huntly soll die Produktion gebündelt werden.