Personalie - MBG Group holt Coca-Cola-Managerin für Trockenfruchtlinie

Neuzugang bei MBG: Elisabeth Hanke übernimmt die Trockenfruchtlinie Goldberg Secret Garden. Bildquelle: MBG Group

Elisabeth Hanke wechselt von Coca-Cola zur MBG Group. Sie verantwortet dort künftig die Premium-Trockenfruchtlinie Goldberg Secret Garden.

Bei Coca-Cola war Hanke zuletzt für das Portfoliomanagement der Marken Apollinaris und ViO zuständig. Insgesamt bringt sie mehr als sieben Jahre Erfahrung aus ihrer Tätigkeit bei dem Getränkekonzern mit.

Trockenfruchtlinie soll bald 20 Millionen Euro Umsatz bringen

MBG will mit der Trockenfruchtlinie nach eigenen Angaben innerhalb weniger Jahre einen Umsatz von 20 Millionen Euro erreichen. „Unser Ziel ist es, Goldberg Secret Garden als 'The Barkeeper’s Best Buddy’ zu positionieren – eine strategische Ergänzung zu unseren erfolgreichen Getränkemarken“, so die neue Managerin.

Hanke soll das Sortiment der Trockenfruchtlinie erweitern. Neben den bisherigen Sorten Lemon, Lime, Orange, Pink Grapefruit und Pineapple plant das Unternehmen nach eigenen Angaben neue Varianten wie Gurke, Beeren oder Botanicals. Zudem will MBG die Vertriebskanäle ausbauen und in Exportmärkte expandieren.