Der Kaffeehändler Tchibo erhöht erneut seine Preise. Kunden müssen von Mitte Februar an je nach Sorte zwischen 50 Cent und einem Euro pro Pfund mehr bezahlen. Darüber informierte das Unternehmen in Hamburg.

Deutlich knapperer Rohkaffee: Das ist eine wichtige Erklärung dafür, dass Tchibo an der Preisschraube dreht. Bildquelle: Getty Images

Tchibo-Kunden müssen von Mitte Februar an je nach Sorte zwischen 50 Cent und einem Euro pro Pfund mehr bezahlen. Das teilte das Unternehmen mit. Rohkaffee sei deutlich knapper geworden. Und das Wetter habe für schwächere Ernten und höhere Preise gesorgt. Das sagte ein Sprecher von Tchibo. Um den Kunden weiterhin die gewohnte Qualität zu bieten, müsse man handeln. Im April 2024 hatte Tchibo schon einmal die Kaffeepreise erhöht.

Rohkaffeepreise stiegen 2024 um 70 Prozent

Ein Preisanstieg für Kaffee hatte sich bereits Ende des vergangenen Jahres abgezeichnet. Der an der Rohstoffbörse ICE in New York gehandelte Preis für Arabica-Bohnen kletterte im November auf den höchsten Wert seit Jahrzehnten. Allein im Jahr 2024 sind die Rohkaffeepreise um rund 70 Prozent gestiegen.

Tchibo äußert sich offener über seine Preise als andere Anbieter. Das Unternehmen verkauft seine Produkte im Gegensatz zu vielen anderen Kaffeeröstern in seinen Filialen direkt an Endverbraucher und kann deshalb auch seine Preise festlegen. Viele andere Kaffeehändler liefern ihre Produkte an den Lebensmitteleinzelhandel, der die Endpreise festlegt.