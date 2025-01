Jahresbilanz - Bünting wächst und sieht sich strategisch auf Kurs

Der Lebensmittel- und Handelskonzern Bünting hat im Geschäftsjahr 2023 seinen Umsatz um 7,1 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro gesteigert. Davon entfallen knapp 85 Prozent auf den LEH-Bereich. Das hat Vorstandsvorsitzender Markus Buntz auf einer Pressekonferenz berichtet, an der die Lebensmittel Praxis teilnahm.

Unternehmenswachstum: Bünting steigert Umsatz auf fast zwei Milliarden Euro. Bildquelle: Bünting

Bünting meldet für 2023 ein Umsatzplus von 7,1 Prozent und erreichte damit einen Nettoumsatz von 1,958 Milliarden Euro. Trotz gestiegener Energiekosten und weiterer Belastungen konnte das Unternehmen nach Angaben seines Chefs ein operatives Ergebnis von 31,4 Millionen Euro erzielen.

Zahl der Beschäftigten mit 12.500 stabil

Um seine Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken, investierte Bünting insgesamt 2023 rund 33,3 Millionen Euro. Unter anderem wurden beträchtliche Mittel in den Bau eines neuen Shuttlelagers in Nortmoor gesteckt, das einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung in der Logistik leisten soll.

Für 2025 sind Umbauten und Neubauten in Bassum, Ennigerloh, Vechta, Bösel und Emden vorgesehen.

Die Zahl der Beschäftigten blieb 2023 stabil bei 12.500. Darunter sind 600 Auszubildende.

Künstliche Intelligenz im Test

Wie Buntz ausführte, setzt sein Unternehmen verstärkt auf die Entwicklung autonomer Konzepte und Kleinformate. Zum Beispiel wurden 2024 zwei CC-Stores in Betrieb genommen. Zwei bis drei weitere sollen 2025 folgen. Die Genehmigungsverfahren liefen, so Buntz.

In Westerstede und Remels testet Bünting Künstliche Intelligenz, in dem einen Fall zur Alterserkennung und in dem anderen zum Scannen von Regalen, damit erkannt wird, ob und welche Artikel fehlen.

Positiv hervor hob der Bünting-Chef unter anderem die App, deren Nutzerzahl sich im hohen sechsstelligen Bereich bewege.

Konsumverhalten von Verunsicherung geprägt

Mit Blick auf das vergangene Jahr 2024 stellt Bünting fest, dass sich das Konsumverhalten der Verbraucher aufgrund der Inflation weiter gewandelt habe. Gleichzeitig führten steigende Löhne und höhere Kosten zu wirtschaftlichen Herausforderungen für Bünting, so Buntz. Dennoch blicke das Unternehmen optimistisch in die Zukunft und gehe auch für 2025 von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus.

Allerdings spüre auch Bünting die starke Verunsicherung der Verbraucher etwa durch politische Instabilität national und international.

„Es bestätigt sich erneut, dass unser strategischer Kurs unsere Position im Wettbewerb stärkt“, fasste Vorstandsvorsitzender Buntz zusammen.