Neue Ausbildungskampagne - Edeka wirbt auf TikTok und Instagram um Azubis

Karriere statt Horoskop: Edeka setzt mit Azubi-Kampagne auf Esoterik-Trend. Bildquelle: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Mit einer neuen Kampagne auf TikTok und Instagram bemüht sich Edeka um Auszubildende. Das Unternehmen richtet sich dabei gezielt an die Generation Z und greift dabei auf unterhaltsame Weise den aktuellen Trend zur Esoterik auf.

Rapper haben großen Video-Auftritt

Unter dem Slogan „Mach Para Normal – mit Ausbildung bei Edeka“ tritt das Frankfurter Rap-Duo Celo und Abdi in dem Kampagnenvideo auf. Der Werbespruch besitzt dabei eine doppelte Bedeutung: Zum einen spielt er auf den Esoterik-Trend an, bei dem es um Übersinnliches und Mystik geht („paranormal“).

Zum anderen wird „Para“ im Rap-Jargon als Begriff für Geld genutzt. Die Botschaft lautet also, dass man durch eine Ausbildung auf ganz normale Weise Geld verdienen kann. Im Video zeigen die Rapper in einem Wahrsager-Zelt, wie junge Menschen auch ohne Horoskope oder Wahrsagerei ihre berufliche Zukunft gestalten können. „Wir möchten jungen Menschen zeigen, dass ihre berufliche Zukunft in ihrer eigenen Hand liegt“, so Edeka.

Der Lebensmittelhändler beschäftigt nach eigenen Angaben über 19.200 Auszubildende und bietet rund 50 Ausbildungsberufe sowie duale Studiengänge in Bereichen wie Märkte, Logistik, Produktion, Großhandel und Zentrale an.