Rewe Bonus offiziell gestartet - Einzigartige Sammelmechanik im deutschen LEH

Nach der Trennung von Payback will Rewe die Kundenbindung durch ein neues Bonusprogramm erreichen. Bildquelle: Rewe

Das neue Rewe-Vorteilsprogramm „Rewe Bonus“ ist am Start. Über verschiedene Programmbestandteile erhöht sich dabei das gesammelte Bonus-Guthaben direkt in Euro statt in Punkten. Das Guthaben kann in Teilen oder komplett per einfachem Scan an der Kasse eingelöst werden. Zusätzlich bleiben mehr als 300 Wochenangebote auch weiterhin für alle Kunden verfügbar.

Diese neue Sammelmechanik ohne Umrechnung in Punkte ist nach Rewe-Darstellung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel bisher einzigartig.

Rewe setzt auf neueste Technologie für personalisierte Angebote

„Die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden sind Maßstab unseres Handelns. Mit der Rewe-App und mit Rewe-Bonus können wir ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser erfüllen und gezielt Angebote unterbreiten, die für sie und ihren Alltag wirklich relevant sind.“ Das sagt Peter Maly, Rewe-Group-Vorstand und COO Rewe. Maly weiter: „Wir setzen auf neueste Technologie für personalisierte Angebote. Direkte Ansprache über die App entspricht den heutigen Konsumgewohnheiten.“ Internationale Beispiele belegten deren Erfolg.

Eine Firmensprecherin ergänzt auf Anfrage der Lebensmittel Praxis, dass die Kunden „mehr Einfluss und Kontrolle über die verschiedenen Vorteilsoptionen“ erhielten. Außerdem unterstreiche eine digitale Lösung die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

App und Rewe Bonus sind ein Rewe-Markt für die Hosentasche

Die Rewe-App bietet Maly zufolge bereits zahlreiche Services: Zum Beispiel gibt sie einen Überblick über die Angebote und beinhaltet den digitalen Handzettel. Außerdem eröffnet sie den Zugang zum Onlineshop (Liefer- und Abholservice) und zur umfangreichen Rewe-Rezeptwelt mit Ernährungstipps, ermöglicht einen digitalen Einkaufszettel und den E-Bon sowie die Teilnahme an Scan&Go. Zusammen mit Rewe-Bonus sei die App ab sofort ein vollumfänglicher und praktischer Alltagsbegleiter: „der „Rewe-Markt für die Hosentasche“.