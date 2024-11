Der Edeka-Verbund wird ab Januar 2025 neuer Partner des Bonusprogramms Payback. Kunden können dann in allen teilnehmenden Märkten der Gruppe Punkte sammeln und einlösen. Die Apps von Edeka und Netto lassen sich mit der Payback-App verknüpfen.

Mit Edeka steigt der umsatzstärkste Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands bei Payback ein. Bildquelle: Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG

Der Edeka-Verbund wird ab Januar 2025 neuer Partner des Bonusprogramms Payback. Die Kunden können dann in den teilnehmenden Märkten von Edeka, Marktkauf, Netto Marken-Discount und trinkgut Punkte sammeln und einlösen sowie Coupons aktivieren. Darüber informiert der Lebensmittelhändler.

Edeka-Konkurrent Rewe hatte im vergangenen Jahr angekündigt, die Kooperation mit Payback zum Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen und auf eine eigene Lösung zu setzen.

Mehr Einkaufsvorteile durch Kooperation mit größtem Bonuspunkte-Programm

Payback ist nach eigenen Angaben mit 31 Millionen aktiven Kunden das größte Bonusprogramm in Deutschland. Die Kunden können die Payback-App mit den Apps von Edeka und Netto Marken-Discount verknüpfen und mit einem Scan die Vorteile beider Programme nutzen, so der Edeka-Verbund.

„Wenn sich zwei führende Unternehmen zusammenschließen, kann daraus nur etwas Großes werden. Dank der Zusammenarbeit mit dem größten Bonuspunkte-Programm Payback schaffen wir im Edeka-Verbund noch mehr Einkaufsvorteile.“ Das erklärt Claas Meineke, Vorstand Marketing und Vertrieb der Edeka Zentrale.

Edeka plant ab Januar große Werbekampagne für die Partnerschaft

Der Edeka-Verbund will die neue Partnerschaft ab Januar 2025 mit einer breit angelegten Kampagne bewerben. Diese umfasst nach Unternehmensangaben einen TV- und Online-Spot sowie Werbemaßnahmen im Außenbereich, in Handzetteln und in sozialen Medien.

Der Edeka-Verbund erzielte nach eigenen Angaben im Jahr 2023 mit rund 11.050 Märkten und etwa 410.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 70,7 Milliarden Euro. Zu dem genossenschaftlich organisierten Verbund gehören rund 3.400 selbstständige Kaufleute.