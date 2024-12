App mit neuen Funktionen - Größte Penny-Kampagne aller Zeiten angekündigt

Einkaufs-Apps werden für die Verbraucher immer wichtiger; Penny will neue Maßstäbe setzen. Bildquelle: Getty Images

Der Discounter Penny erweitert ab dem heutigen Montag das Leistungsspektrum seiner App. Kunden können nun zusätzliche Vorteile nutzen und nach Unternehmensangaben jährlich bis zu 2.000 Euro sparen. Neben den bereits bekannten App-Preisen und Coupons bietet die neue Version einen Rabattsammler, exklusive Sparaktionen und wiederkehrende Superspartage.

Penny-App als folgerichtige Weiterentwicklung

In den ersten fünf Kalenderwochen des Jahres erhalten Nutzer Zehn-Prozent-Coupons auf ihren Einkauf. Der neue Rabattsammler ermöglicht je nach monatlichem Einkaufswert bis zu zehn Prozent Rabatt für den Folgemonat. Zusätzlich können Kunden durch die Erfüllung verschiedener Einkaufsaufgaben innerhalb bestimmter Zeiträume weitere Euro-Rabatte freischalten.

„Die Penny App ist für uns eine folgerichtige Weiterentwicklung. Sie bietet enormes Potenzial für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Lieferanten und uns“, sagt Stefan Görgens, COO von Penny. Er betont, dass das Programm im Vergleich zu Multipartner-Programmen flexibel und exklusiv sei.

Penny-Marketingchef: Wir werden so laut sein wie noch nie

Für die Nutzung der neuen Funktionen müssen sich Kunden einmalig in der App registrieren. Penny hebt hervor, dass im Gegensatz zu anderen Bonusprogrammen weder eine postalische Adresse noch eine Handynummer erforderlich seien. Bestehende Funktionen wie Gewinnspiele, der digitale Angebotsprospekt und die digitale Einkaufsliste bleiben erhalten.

Zum Bewerben der erweiterten App plant der Discounter nach eigenen Angaben die „größte Penny-Kampagne aller Zeiten“. Jan Flemming, Marketingchef von Penny, kündigt an: „Wir werden so laut sein wie noch nie zuvor.“ Das Unternehmen setzt offenbar große Hoffnungen in die neuen Sparfunktionen, damit Kunden in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten an Penny gebunden werden.