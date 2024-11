Großbritannien

Waitrose eröffnet ersten neuen Markt seit sechs Jahren

Die britische Supermarktkette Waitrose kehrt mit einem neuen Markt in London zur Expansion zurück. Das Unternehmen will sein Convenience-Geschäft durch Partnerschaften mit Welcome Break und Shell ausbauen. Für Lieferfahrer von Deliveroo und anderen Diensten testet Waitrose spezielle Klappen an den Märkten.