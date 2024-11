Knapp 3 von 10 Personen kaufen Güter des täglichen Bedarfs online ein. Bildquelle: Getty Images

Immer mehr Menschen in Deutschland kaufen Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs im Internet. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, bestellten 29 Prozent der 16- bis 74-Jährigen in den drei Monaten vor der Befragung Lebensmittel, Getränke, Drogerieprodukte oder Tierfutter online. 2021 lag der Anteil noch bei 22 Prozent.

Frauen kaufen diese Produkte deutlich häufiger im Internet als Männer. Der Anteil liegt bei den Frauen bei 35 Prozent, bei den Männern bei 23 Prozent.

Immer mehr der 55- bis 74-Jährigen kaufen online ein

Insgesamt haben 83 Prozent der Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren schon einmal etwas im Internet gekauft. Dies entspricht etwa 52 Millionen Menschen. 2021 lag der Anteil noch bei 80 Prozent.

Der Anteil der Onlinekäufer ist in der mittleren Altersgruppe am höchsten. Rund 90 Prozent der 25- bis 54-Jährigen haben schon einmal etwas online gekauft. Bei den 16- bis 24-Jährigen liegt der Anteil bei rund 85 Prozent.

Am niedrigsten ist der Anteil bei den 55- bis 74-Jährigen mit 73 Prozent. Allerdings ist deren Anteil in den vergangenen Jahren am stärksten gestiegen. 2021 hatten in dieser Altersgruppe noch rund 66 Prozent angegeben, jemals etwas online gekauft zu haben.

Immer mehr Essens-Bestellungen über das Internet

Die beliebteste Produktkategorie im Onlinehandel ist Bekleidung. Fast jede zweite Person hat in den drei Monaten vor der Befragung Kleidung, Schuhe oder Accessoires im Internet bestellt. Bei den Frauen liegt der Anteil mit 53 Prozent höher als bei den Männern mit 44 Prozent.

Auch die Bestellung von Essen bei Restaurants oder Fast-Food-Ketten über das Internet hat deutlich zugenommen. 24 Prozent der Befragten haben in den drei Monaten vor der Erhebung Essen online bestellt. 2021 lag der Anteil noch bei 17 Prozent. Besonders häufig bestellen Männer im Alter von 25 bis 54 Jahren Essen im Internet. In dieser Gruppe liegt der Anteil bei 35 Prozent.