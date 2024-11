Baden-Württemberg Handelsverband diskutiert Zukunft der Innenstädte

Der Handelsverband Baden-Württemberg hat bei seinem Stadtmarktingtag in Stuttgart die Bedeutung und aktuelle Herausforderungen für Innenstädte in den Fokus genommen. Gefordert wurden multifunktionale Konzepte und finanzielle Unterstützung. Gehe es dem Handel gut, seien auch die Innenstädte attraktiv – so Verbandspräsident Hermann Hutter.