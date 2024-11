Der belgische Chocolatier Pierre Marcolini hat sein erstes deutsches Geschäft in Düsseldorf eröffnet. Das Unternehmen bietet handgefertigte Pralinen, Macarons und Schokoladen-Tafeln an.

Bildquelle: Pierre Marcolini

Der belgische Chocolatier Pierre Marcolini hat seine erste deutsche Boutique in Düsseldorf eröffnet. Das Geschäft in den Schadowarkaden nahm am 13. November seinen Betrieb auf, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Boutique bietet nach Angaben des Unternehmens handgefertigte Pralinen, Macarons und Schokoladen-Tafeln an. Zum Sortiment gehören auch die sogenannten Kumos - eine Kombination aus Gebäck und aromatischer Crème. Das Geschäft öffnet montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.

Pierre Marcolini bezieht nach eigenen Angaben die Kakaobohnen direkt von unabhängigen Erzeugern aus acht Ländern, darunter Kuba, Indonesien und Madagaskar. Das Unternehmen bezeichnet sich als Pionier des Bean-to-Bar-Konzepts, bei dem die komplette Verarbeitung vom Rohkakao bis zur fertigen Schokolade in einer Hand liegt. Für seine Produkte verwendet der Chocolatier laut der Mitteilung auch spezielle Zutaten wie rosa Pfeffer aus Marokko oder Haselnüsse aus dem Piemont.

Das 1995 in Brüssel gegründete Unternehmen betreibt den Angaben zufolge mehr als 50 Boutiquen in acht Ländern. Vor dem Start in Deutschland war die Marke bereits in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Monaco, Japan, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südkorea vertreten.