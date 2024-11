Das Münchner Unternehmen Oceanloop erhält von der Europäischen Investitionsbank ein Darlehen über 35 Millionen Euro. Mit dem Geld will das Unternehmen seine Indoor-Garnelenzucht in Deutschland ausbauen und eine neue Produktionsstätte in Spanien errichten. Die Firma setzt dabei auf künstliche Intelligenz zur Überwachung der Tiere.

Bildquelle: Oceanloop

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt das Münchner Unternehmen Oceanloop mit einem Darlehen von 35 Millionen Euro. Das Geld soll in die Erweiterung der Indoor-Garnelenzucht in Deutschland und den Aufbau einer neuen Produktionsstätte in Spanien fließen, wie das Unternehmen mitteilte.

Oceanloop will mit den Mitteln seine Forschungs- und Entwicklungsfarm in Kiel von 5 auf 60 Tonnen Jahreskapazität ausbauen. Zudem plant das Unternehmen auf Gran Canaria eine Indoor-Farm für White Tiger Garnelen mit einer jährlichen Produktionskapazität von 2.000 Tonnen. Das 2012 in München gegründete Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben bereits zwei Pilotanlagen in Kiel und München. Die dort produzierten Garnelen verkauft Oceanloop über sein Schwesterunternehmen Honest Catch an Restaurants, Supermärkte und Verbraucher. Das Unternehmen nutzt für die Zucht eine selbst entwickelte Technologie, die laut der Mitteilung jeden Produktionsparameter kontrollieren kann. Künstliche Intelligenz und Computer Vision sollen dabei helfen, Biomasse und Stresslevel der Tiere in Echtzeit zu erkennen.

Die EU ist bei Garnelen stark von Importen abhängig. White Tiger Garnelen sind mit einer weltweiten Jahresproduktion von mehr als 5 Millionen Tonnen die am häufigsten gezüchtete Meeresfrucht, teilte das Unternehmen mit. Oceanloop will nach eigenen Angaben eine nachhaltige Alternative zu Importen aus Ländern außerhalb der EU bieten. Das Unternehmen plant, eine Windturbine und eine Photovoltaikanlage für die eigene Energieversorgung zu errichten. Zudem sollen Abfallstoffe zu Biokohle-Dünger und Biogas verarbeitet werden.

„Während die Nachfrage nach nachhaltig erzeugten tierischen Proteinen in den kommenden Jahren deutlich steigen wird, sind ihre Quellen heute besonders gefährdet“, zitierte das Unternehmen seinen Gründer und Vorstandschef Fabian Riedel in der Mitteilung. Das EIB-Darlehen wird durch das Programm InvestEU unterstützt. Dieses soll bis 2027 zusätzliche Investitionen in neue Technologien von mehr als 372 Milliarden Euro auslösen.