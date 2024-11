Die Preise für Weihnachtsbäume steigen in diesem Jahr moderat. Die Versorgung ist laut Branchenverband gesichert, weitere Preissteigerungen sind aber zu erwarten.

Bildquelle: VNBW/Bücker

„Jeder Kunde in Deutschland wird seinen Weihnachtsbaum in diesem Jahr bekommen können“, erklärte der Vorsitzende Jörg Engler bei der bundesweiten Eröffnung der Saison in Fuhlendorf.

Die Preise für Bäume würden jedoch in diesem Winter ansteigen. Demnach müssten Verbraucher für Nordmanntannen zwischen 22 und 30 Euro pro Meter rechnen, wie die Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten mitteilt. Bei Blaufichten sei mit einem Preis von 14 bis 19 Euro und bei Rotfichten von 11 bis 16 Euro pro Meter zu rechnen.

Auf rund 30.000 Hektar wachsen in Deutschland jährlich zwischen 23 und 25 Millionen Weihnachtsbäume. Etwa 80 Prozent der hierzulande verkauften Bäume stammen aus heimischer Produktion. Die übrigen 20 Prozent kommen aus den Nachbarländern Dänemark und Polen, wie die Arbeitsgemeinschaft erklärt.

Die Preise für Weihnachtsbäume werden nach Einschätzung der Branche auch in den kommenden Jahren weiter steigen. Als Grund nannte Engler die gestiegenen Lohn- und Sachkosten.