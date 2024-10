Bundesernährungs- und landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Foto) bewirbt sich jetzt offiziell als Spitzenkandidat der Grünen in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026. Der jetzige Amtsinhaber Winfried Kretschmann (Grüne) tritt bei dieser Wahl nicht mehr an. Özdemir bleibt als Minister im Amt.

Stunde der Wahrheit im Frühjahr 2026: Cem Özdemir strebt das Amt des Regierungschefs in Baden-Württemberg an. Bildquelle: Stefan Kaminski

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will jetzt auch offiziell als Spitzenkandidat der Grünen in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 antreten. Lange Zeit hatte er sich nicht klar zu diesem Punkt geäußert. Heute veröffentlichte der 58-Jährige einen vierseitigen Brief an die Bürger des Landes, der auch der Lebensmittel Praxis vorliegt. Darin formuliert der 58-Jährige: „Meine Entscheidung steht: Ich möchte Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Minister- präsident von Baden-Württemberg dienen und alles für dieses Land geben.“

Erster Bundestagsabgeordneter mit türkischen Wurzeln

Ein genauer Wahltermin steht noch nicht fest. Bei der Landtagswahl im März 2021 hatten die Grünen 32,6 Prozent erreicht. Die CDU kam auf 24,1 Prozent, die SPD auf 11, die FDP auf 10,5 und die AfD auf 9,7 Prozent. In aktuellen Umfragen sind die Grünen jedoch abgestürzt.

Özdemir stammt aus Bad Urach am Fuße der schwäbischen Alb und ist ein Sohn türkischer Gastarbeiter. Nach der Mittleren Reife und einer Ausbildung zum Erzieher studierte Özdemir Sozialpädagogik. Seit 1981 ist er Mitglied der Grünen. Von 2008 bis 2018 war er Bundesvorsitzender der Partei. 1994 wurde er in den Bundestag gewählt – als erster Abgeordneter mit türkischen Wurzeln. Seit Dezember 2021 fungiert Cem Özdemir als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft.