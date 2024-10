Schwierigeres Luxussegment Schwächere Wirtschaft in China dämpft das Beiersdorf-Wachstum

Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf verzeichnet in den ersten neun Monaten ein organisches Umsatzwachstum von 6,5 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Nach Unternehmensangaben liegt das geringere Wachstum auch an der Luxusmarke La Prairie, der die schwächere Wirtschaft in China zu schaffen macht. Dennoch lege die Aktie um drei Prozent zu.