Bildquelle: Amazon-Bildschirmfoto

Der Onlinehandel bereitet sich auf den Black Friday vor. Amazon gab in einer Mitteilung bekannt, dass Händler wichtige Erkenntnisse aus dem jüngsten Prime Day für die kommende Rabattaktion nutzen können. Kunden sparen demnach gezielt Geld für solche Verkaufsevents, um von großen Rabatten zu profitieren.

Amazon teilte mit, dass Händler, die an den Blitz-Angeboten teilnehmen wollen, ihre Preise um mindestens 20 Prozent reduzieren müssen. Das Unternehmen überwacht die Preisentwicklung der letzten 90 Tage, um echte Angebote sicherzustellen. Diese Strategie soll die Authentizität der Rabatte gewährleisten. Die Aktionstage bieten Händlern nach Angaben von Amazon große Chancen. An diesen Tagen suchen demnach mehr als 40 Millionen Käufer gezielt nach Schnäppchen. „Viele Verbraucher in Deutschland haben sich bereits daran gewöhnt, ihre Nikolaus-, Advents- und Weihnachtsgeschenke während solcher Verkaufsaktionen zu erwerben“, teilte das Unternehmen mit.

Amazon empfiehlt Händlern, ihre Angebote zu strategisch günstigen Zeiten zu platzieren. Die besten Zeiten sind den Angaben zufolge vormittags oder abends ab 19 Uhr, wenn viele Käufer aktiv sind. Zudem rät das Unternehmen, Produkte auszuwählen, die eine breite Zielgruppe ansprechen. Dies kann die Sichtbarkeit und das Ranking der Produkte auf der Plattform verbessern.

Eine weitere Strategie, die Amazon vorschlägt, ist das Anbieten weniger beliebter Produkte zu stark reduzierten Preisen. Dies kann dazu beitragen, die gesamte Produktpalette eines Händlers zu fördern und langfristig von Kunden zu profitieren, die bereits auf Amazon aktiv sind.