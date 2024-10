Danone plant eine Expansion in Indien, um in dem Land mit der etablierten Konkurrenz von Unilever und Nestlé gleichzuziehen. In einem Interview mit der Financial Times erklärte der CEO des Unternehmens, Antoine de Saint-Affrique, die Präsenz des französischen Konsumgüterkonzerns in dem Land sei „noch lange nicht da, wo sie sein sollte“.