Bildquelle: Flink

Der Lebensmittellieferdienst Flink modernisiert und erweitert seine Fahrzeugflotte. Das Unternehmen führt E-Roller ein und erneuert einen Großteil seiner E-Bikes. Das teilt das Unternehmen mit.

E-Roller schon in fünf deutschen Städten unterwegs

Die etwa 40 neuen E-Roller stammen vom Anbieter Cooltra. Flink hat sie bereits in den Niederlanden getestet. Die Roller sollen vor allem für größere und weiter entfernte Lieferungen zum Einsatz kommen. In Außengebieten mit weniger dichtem Verkehr können die E-Roller laut Flink Vorteile bringen, da sie fast doppelt so schnell fahren und sechs Gepäcktaschen transportieren können. Die ersten E-Roller sind bereits in Berlin, Potsdam, Hamburg, Köln und Wuppertal unterwegs.

Parallel dazu erneuert Flink seine E-Bike-Flotte. In Berlin nutzt das Unternehmen seit einigen Monaten neue E-Bikes des Kölner Unternehmens Smartvelo. Diese soge nannten Longtail-Bikes ermöglichen größere oder mehrere Lieferungen pro Tour. In den kommenden Monaten will Flink weitere dieser Bikes in Deutschland und den Niederlanden verteilen.

Cycle liefert E-Bikes mit doppelter Ladekapazität

Zusätzlich plant Flink gemeinsam mit dem Berliner Unternehmen Cycle das Erneuern der bestehenden E-Bike-Flotte. Die neuen Modelle sollen eine verdoppelte Ladekapazität von acht Flink-Containern und einen 1.000-Wh-Akku haben. Flink verspricht sich davon deutlich mehr Effizienz.

„Dieser Schritt ist ein Meilenstein für uns“, erklärt Fabian von Hardenberg, Deutschlandchef von Flink. Denn: „Die neuen Bikes und E-Roller werden uns enorm dabei helfen, die Effizienz auf der letzten Meile zu verbessern und den Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten.“

Mehr Komfort für die Fahrer angestrebt

Die Modernisierung der Flotte will Flink schrittweise bis April 2025 abschließen. Das Unternehmen betont, dass es die Fahrer in allen Phasen von der Entwicklung über die Pilotphase bis zur Auslieferung eng eingebunden habe. Flink verspricht sich von den Neuerungen nicht nur eine Steigerung der Effizienz und Auslastung bei der Lieferung, sondern auch mehr Komfort für die Fahrer.

Flink liefert nach eigenen Angaben in rund 90 Städten in Deutschland und den Niederlanden aus etwa 150 Verteilzentren. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als eines der am schnellsten wachsenden in Europa.