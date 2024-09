Der E-Commerce-Anteil bei Lebensmitteln in Deutschland beträgt 1,3 Prozent. Trotz Herausforderungen sehen Experten Wachstumspotenzial. Das Marktforschungsunternehmen Mintel prognostiziert einen Anstieg des gesamten E-Commerce-Umsatzes auf 83,7 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Der Onlinehandel in Deutschland wächst weiter, bleibt aber besonders im Lebensmittelbereich ein Nischenmarkt. Das zeigen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Mintel. Während der E-Commerce-Anteil bei Elektrogeräten und Kleidung bei über 50 Prozent liegt, macht er bei Lebensmitteln und Getränken nur 1,3 Prozent aus.

Armando Falcao, Associate Director Retail bei Mintel Deutschland, sieht hier noch Potenzial: „Obwohl der Lebensmitteleinzelhandel knapp die Hälfte des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Deutschland ausmacht, bleibt beim Thema Online noch viel Luft nach oben.“ Falcao weist darauf hin, dass deutsche Einzelhändler von Erfahrungen in anderen europäischen Ländern profitieren könnten.

Die Entwicklung im Lebensmittel-Onlinehandel verlief bisher wechselhaft. Während der Corona-Pandemie erlebten Quick-Commerce-Anbieter wie Gorillas und Flink einen Boom. Inzwischen haben sich jedoch einige dieser Unternehmen vom deutschen Markt zurückgezogen oder kämpfen mit der Rentabilität. Getir, das Gorillas übernommen hatte, verließ Anfang des Jahres den deutschen Markt. Flink, nun Teil der Rewe Group, ringt weiterhin um Profitabilität. Falcao erklärt: „In Märkten wie Deutschland, wo die Kunden traditionell lieber im Laden einkaufen, anstatt höhere Preise für die Bequemlichkeit einer schnellen Lieferung zu zahlen, ist es besonders schwierig.“ Mehr über die Marktkonsilidierung im Lebensmittel-Quick-Commerce lesen Sie hier.

Bedeutsame Omnichannel-Strategie

Trotz dieser Herausforderungen zeigen die Verbraucher Interesse am Online-Lebensmittelkauf. Laut Mintel finden es 55 Prozent der deutschen Lebensmittelkäufer bequem, den Wocheneinkauf per App zu erledigen. Falcao erklärt: „Es gibt beträchtliche Möglichkeiten, den Lebensmitteleinkauf zu verbessern, indem man ihn über verschiedene Kanäle und auf ansprechende Weise gestaltet.“ Er nennt Beispiele wie eine verbesserte Navigation am Point-of-Sales, spannende Treueprämien und die Integration künstlicher Intelligenz.

Insgesamt prognostiziert Mintel für dieses Jahr einen Anstieg des gesamten E-Commerce-Umsatzes auf 83,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von knapp fünf Prozent. Im Vergleich dazu lag der Umsatz des stationären Einzelhandels 2023 bei 629 Milliarden Euro. Falcao betont die Bedeutung einer Omnichannel-Strategie: „66 Prozent der Deutschen kaufen im Wechsel online und offline ein. Für Unternehmen muss das Credo lauten: Point of Sales und Online-Plattformen müssen noch enger verzahnt werden, um Konsumenten an allen Touchpoints eine einheitlich positive Kundenreise zu bieten.“ Besonders wichtig sei dabei die Einbindung mobiler Geräte.