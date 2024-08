Rossmann hat beschlossen, zukünftig keine weiteren Tesla-Fahrzeuge für seinen Fuhrpark anzuschaffen. Diese Entscheidung basiert auf der Unvereinbarkeit zwischen den Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk und den Werten, die Tesla mit seinen Produkten vermittelt, so das Unternehmen.

2018 schrieb Elon Musk auf X (vormals Twitter): „Tesla exists to help reduce risk of catastrophic climate change, which affects all species on Earth. [...]” (Tesla existiert, um das Risiko einer katastrophalen Klimaänderung zu verringern, die alle Arten auf der Erde betrifft. [...]).

„Elon Musk macht keinen Hehl daraus, Donald Trump zu unterstützen. Trump hat den Klimawandel wiederholt als Schwindel bezeichnet – diese Haltung steht in krassem Gegensatz zur Mission von Tesla, durch die Produktion von Elektroautos einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, erklärte Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung. Aus diesem Grund werde das Unternehmen Rossmann künftig keine Tesla-Fahrzeuge mehr für seinen Fuhrpark anschaffen.

Den aktuellen Bestand an Tesla-Fahrzeugen wolle Rossmann aus Gründen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung weiterhin nutzen. Jedoch werde das Unternehmen bei zukünftigen Fahrzeugbestellungen auf alternative Hersteller und Modelle setzen.