Das Start-up Leafr, ein Corporate Venture der Nagel-Group, hat seine CO2-freie Zustellung von temperaturgeführten Sendungen nun auf die Region Köln und Düsseldorf ausgeweitet. Seit seiner Gründung im Jahr 2023 bietet Leafr in Hamburg eine emissionsfreie Logistiklösung an.

Leafr, bekannt für die Zustellung gekühlter Waren mittels vollelektrischer Fahrzeuge, liefert seit Anfang August 2024 Kleinstsendungen an Empfänger in den Bereichen Handel, Gastronomie und Hotellerie in Köln und Düsseldorf.

„In Hamburg wird das Angebot von Leafr sehr gut angenommen, daher ist es jetzt ein guter und wichtiger nächster Schritt, die Dienstleistung in weiteren Metropolregionen anzubieten“, sagt Sören Loeck, Venture-COO bei Leafr.

Für die Versorgung der neuen Regionen kooperiert Leafr eng mit dem Nagel-Group-Standort in Langenfeld. Mit ihrer Flotte vollelektrischer Fahrzeuge kann der Lieferant Sendungen bis zu 100 Kilogramm übernehmen und CO2-frei zustellen.