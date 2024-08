Herbert Schneeweiß übernimmt zum 1. August 2024 die Position des Chefredakteurs der Regal. Der 48-jährige Kommunikationswissenschaftler hat sich in seinen 19 Jahren bei der Regal intensiv mit den umsatzstarken Warengruppen des österreichischen Lebensmittelhandels beschäftigt, darunter Molkereiprodukte, Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse, Brot und Backwaren sowie Wein. Seit 2007 sorgt Schneeweiß als „Chef vom Dienst“ für reibungslose Redaktionsabläufe und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen Redaktion, Herstellung und Anzeigenabteilung.

„Wir freuen uns sehr, Herbert Schneeweiß an Bord zu haben. Er ist ein exzellenter Journalist mit besten Branchenkenntnissen. Sein fachliches, journalistisches und digitales Know-how wird uns helfen, die Regal als wichtigstes und damit unverzichtbares Branchenmagazin für die österreichische Lebensmittelwirtschaft weiterzuentwickeln“, so Dr. Ludger Schulze Pals, Geschäftsführer des Lebensmittel Praxis-Verlages, zu dem die Regal gehört.

Schneeweiß tritt die Nachfolge von Dr. Gregor Schuhmayer an, der das Magazin mehr als 16 Jahre als Chefredakteur geleitet hat. Schuhmayer verlässt den Verlag zum 31. Juli 2024, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. „Zusammen mit seinem Vater Manfred Schuhmayer, der die Regal vor 50 Jahren gründete, hat sich Dr. Gregor Schuhmayer um das Magazin verdient gemacht. Wir sagen danke für insgesamt rund 30 Jahre Leidenschaft für die Regal“, so Schulze Pals.

Die Regal, mit einer Auflage von 27.000 Heften (print und digital) in 11 Ausgaben pro Jahr, ist das auflagenstärkste Magazin für die Lebensmittelwirtschaft in Österreich. Das redaktionelle Programm wird durch zielgruppengerechte Veranstaltungen wie den Branchentreff in Wien und den Tag des Handels in Gmunden ergänzt. In der Regal kommen Entscheider aus Handelszentralen und Industrie ebenso zu Wort wie die Macher vor Ort. Die Redaktion vermittelt ihren Lesern nutzwertiges Know-how über Strategien, Produkte und Verkaufsprozesse. Das Magazin und der gleichnamige Verlag gehören wie die Lebensmittel Praxis zum deutschen Lebensmittel Praxis-Verlag, der Teil der Unternehmensgruppe Landwirtschaftsverlag Münster ist.