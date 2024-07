Der Lebensmittelhändler Tegut kann seine vollautomatisierten Verkaufsstellen „teos“ in Hessen ab sofort wieder sonntags betreiben. Grund ist eine Änderung des Ladenschlussgesetzes. Das Unternehmen will nun auch seine Expansionspläne wieder aufnehmen.

Gesetzesänderung in Hessen

Gesetzesänderung in Hessen Tegut darf Automaten-Shops wieder sonntags öffnen

Der Lebensmittelhändler Tegut darf seine vollautomatisierten Verkaufsstellen in Hessen ab sofort wieder sonntags öffnen, wie das Unternehmen selbst mitteilte. Grund ist eine Änderung des hessischen Ladenschlussgesetzes. Der Hessische Landtag beschloss heute, dass vollautomatisierte Verkaufsstellen mit einer Fläche von bis zu 120 Quadratmetern für Waren des täglichen Bedarfs auch an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen.

Damit endet für Tegut eine sechsmonatige Phase der Unsicherheit. Seit Januar 2024 mussten die 25 „teos“ genannten Smart Stores des Unternehmens in Hessen sonntags geschlossen bleiben. Nur drei Filialen in Bahnhofsnähe durften weiter öffnen. Auslöser war eine erfolgreiche Klage der Stadt Fulda vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel.

„Wir sind sehr froh darüber, dass die Hessische Landesregierung das Gesetz in unserem Sinne geändert hat“, zitierte das Unternehmen den für die „teos“ verantwortlichen Geschäftsleiter Thomas Stäb. „Das zeigt, welche Relevanz unser Vertriebskonzept für die Menschen hat und wie wichtig der teo für die Nahversorgung in vielen Regionen und Gemeinden ist.“

Nach Unternehmensangaben will Tegut nun auch die zwischenzeitlich auf Eis gelegten Expansionspläne für neue Standorte wieder aufnehmen. Das Unternehmen bedankte sich bei Bürgermeistern, Ortsvorstehern und politischen Entscheidungsträgern, die sich für die Gesetzesänderung eingesetzt hatten.