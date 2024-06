Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat Joachim Rukwied erneut ins Amt gewählt. In einer geheimen Wahl erhielt Rukwied 409 von 468 abgegebenen Delegiertenstimmen, was 87,5 Prozent entspricht. Damit tritt der 62-jährige Landwirt aus Heilbronn seine dritte Amtszeit an. Rukwied, seit 2012 an der Spitze des DBV, betreibt einen Ackerbaubetrieb mit Gemüse- und Weinbau. Er forderte beim Deutschen Bauerntag in Cottbus von der Bundesregierung Kurskorrekturen und mehr Unterstützung. „Wir brauchen endlich eine Agrarpolitik für unsere Unternehmen und nicht gegen unsere Unternehmen“, sagte er. Das Entlastungspaket der Koalition sei „lediglich ein Päckchen und Lichtjahre entfernt von dem, was notwendig ist“.

Rukwied betonte, dass sich die Landwirte nach den Protesten zu Jahresbeginn gestärkt fühlen. Mit den Aktionen hätten sie die Ernährungssicherung und Zukunftsfragen der Landwirtschaft in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Dennoch habe die Bundesregierung „offensichtlich die Botschaften nicht verstanden“. Er beklagte, dass geplante Vorgaben beim Düngen und für Pflanzenschutzmittel die Branche weiter belasten würden. Auch in der Tierhaltung seien neue Vorschriften wie das Kürzen der Ringelschwänze von Ferkeln problematisch. Rukwied forderte Anreize und neue Technologien statt Verbote und kritisierte fehlende Beschlüsse für die dauerhafte Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung. Er schlug vor, die Mehrwertsteuer auf Fleisch moderat zu erhöhen, um höhere Standards zu finanzieren, aber nicht auf den vollen Satz von 19 Prozent. Der FDP-Agrarpolitiker Gero Hocker wies Forderungen nach steigenden Lebensmittelpreisen zurück.