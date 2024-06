Der Edeka Talente Truck kommt am 2. und 3. Juli nach Berlin. Schüler und angehende Nachwuchskräfte haben die Möglichkeit, die Aufgaben im Einzelhandel spielerisch zu erkunden. „Wir sprechen die jungen Leute direkt und aktiv an. Sie können Aufgaben unterschiedlicher Ausbildungsberufe ausprobieren und erleben, wie abwechslungsreich und digital heute die Arbeit in einem Edeka-Markt ist”, betont André Pointmayer, Geschäftsbereichsleiter der Personalentwicklung bei der Edeka Minden-Hannover.

An den Stationen des Talente Trucks können die Besucher in die Rolle eines Marktmitarbeiters schlüpfen und den Alltag im Markt kennenlernen, vom Regale einräumen bis zur Arbeit an der Bedientheke und der Kasse. Besonders unterhaltsam sind die Touchscreen-Stationen, an denen sie das Gewicht von Obst und Fleisch oder die Backzeit von Brötchen schätzen müssen.

Ein besonderes Highlight ist der „Smoothie-Rider“ vor dem Truck. Ausgerüstet mit einer Virtual Reality-Brille stehen die jungen Leute auf einer Plattform und erleben in einem fünfminütigen Film den Weg einer Smoothie-Flasche von der Produktion bis zum Kunden. Auch das 4D-Kino im Truck bietet ein spannendes Erlebnis, bei dem die Besucher angeschnallt verschiedene Anbau- und Herkunftsorte von Lebensmitteln entdecken und durch Spezialeffekte lebensechte Wetter- und Temperaturwechsel erleben.