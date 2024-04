Die CPS GfK, seit Januar 2024 im Besitz von YouGov, untersucht in 21 europäischen Ländern mit dem Behavior Change Report, wie Verbraucher mit dem wachsenden Budgetdruck umgehen. Ende November 2023 zeigt sich eine Abnahme der finanziellen Schwierigkeiten, doch geben 35 Prozent an, sich in finanziellen Engpässen zu befinden, vor allem in Spanien mit 51 Prozent. In Deutschland sind wirtschaftliche Ängste weiterhin bedeutsam, wobei 32 Prozent sie zu ihren drei größten Sorgen zählen.

Der Klimawandel ist mit 39 Prozent ebenfalls eine große Sorge, knapp unter Zuwanderung (42 Prozent) und körperlicher Gesundheit (34 Prozent). Wirtschaftliche Sorgen sind in Deutschland und den Niederlanden nicht unter den Top 3. Die Besorgnis über die Energieversorgung ist von 33 Prozent im Frühjahr 2022 auf 24 Prozent Ende November 2023 deutlich gesunken.

Finanzielle Sorgen beeinflussen das Konsumverhalten der Deutschen. 39 Prozent erwarten, dass steigende Preise ihr Einkaufsverhalten beeinflussen werden, während weitere 40 Prozent darüber nachdenken, sich jedoch unsicher sind. 21 Prozent zeigen keine Bedenken bezüglich der Preise. Bedenken über „Extras“ wie Freizeitaktivitäten oder Restaurantbesuche stiegen von 42 Prozent im Frühjahr 2022 auf 50 Prozent Ende November 2023.

Knapp 45 Prozent der Deutschen sind über Preiserhöhungen wütend, während 19 Prozent sich beleidigt fühlen und 29 Prozent Verständnis für steigende Betriebskosten zeigen. 44 Prozent sehen die Politik in der Verantwortung für die Eindämmung von Inflation und Preiserhöhungen, während 27 Prozent Hersteller und 17 Prozent Verbraucher als einflussreich betrachten. Einzelhändler werden von nur 12 Prozent genannt.