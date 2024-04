Die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Berufswahl zeigen einen abnehmenden Trend. Das gilt auch im Lebensmitteleinzelhandel, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Girls und Boys Day am 25. April berichtet.

Laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist der Anteil männlicher Beschäftigter im Verkauf von Lebensmitteln in den letzten zehn Jahren von 14 Prozent auf 23 Prozent gestiegen. Eine umgekehrte Tendenz zu höherer Frauenbeteiligung spiegele sich in anderen Branchen wider, wie in der Landschaftspflege mit einem aktuellen Frauenanteil von 19 Prozent nach 10 Prozent im Jahr 2013.

Die Angaben stammen aus im vergangenen Jahr erhobenen Mikrozensus und zeigen eine fortschreitende Angleichung der Geschlechterverhältnisse in diesem dem Sektor.