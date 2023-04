Pro Carton hatte 5.000 europäische Verbraucher in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien zu ihrer Einstellung zur Umwelt und zu Verpackungen befragt.Der Studie zufolge sind deutsche Verbraucher bereit, am meisten für Produkte in nachhaltigen Verpackungen auszugeben. Einer von zehn Konsumenten hierzulande ist bereit, 10 bis 20 Prozent mehr für ein Produkt zu investieren, das die Umwelt weniger belastet. 2 Prozent würden sogar 20 Prozent oder mehr ausgeben. Das sind die höchsten Werte in Europa.

Die Studie untersuchte außerdem, wie sich das Wahrnehmen von Verpackungen unter deutschen Verbrauchern gewandelt hat. 52 Prozent gibt an, dass die Umweltauswirkungen von Produktverpackungen für sie in den vergangenen zwölf Monaten wichtiger geworden sind. 40 Prozent haben wegen Bedenken im Hinblick auf verwendete Verpackungen die Marke oder das Produkt gewechselt. Die wichtigsten Gründe waren dabei nicht wiederverwertbare Verpackungen (49 Prozent) und unnötige Verpackungen (48 Prozent).

Laut Studie von Pro Carton wächst die Zustimmung zu Kartonverpackungen. Die Deutschen bevorzugen dieses Material zu 89 Prozent; 2019 waren es noch 82 Prozent.