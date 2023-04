Bereits im Mai will Oda mit der Belieferung von Braunschweig, Salzgitter und Wolfenbüttel starten und danach sein Liefergebiet schrittweise um Wolfsburg, Gifhorn, Hannover und Peine erweitern. Von seinem Verteilzentrum in Braunschweig Weststadt aus will Oda rund 700.000 Haushalte in der Region erreichen und mit mehr als 9.000 frischen Lebensmitteln und Produkten für den gesamten Wocheneinkauf beliefern. Am Logistikstandort schaffe man damit bis zu 100 Arbeitsplätze, so das Unternehmen.

Seit Anfang des Jahres ist der norwegische Newcomer im Großraum Berlin aktiv und konnte dort nach eigenen Angaben mehr als 7.500 Kunden gewinnen. „In unseren ersten zwei Monaten auf dem deutschen Markt haben wir wertvolles Feedback zu Abläufen, Liefergebühren und Sortiment gesammelt und unser Angebot entsprechend optimiert”, sagt Malte Nousch, Managing Director von Oda Deutschland.