Proteste Verdi ruft erneut zu Warnstreiks in Galeria-Filialen auf

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks in zahlreichen Filialen des insolventen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof aufgerufen. Betroffen seien Häuser in Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, so die Gewerkschaft.